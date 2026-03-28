Montolivo: "Mi preoccupa lo stato d'animo dell'Italia. Vorrei vedere Pio Esposito dall'inizio"

L'ex centrocampista Riccardo Montolivo è stato intervistato da Sky Sport per approfondire i temi legati alla Nazionale italiana, attesa martedì prossimo dalla finale del playoff di qualificazioni ai Mondiali del 2026, sul campo della Bosnia ed Erzegovina: "Mi preoccupa un po' lo stato d'animo dei nostri ragazzi. La squadra non deve partire contratta come con l'Irlanda del Nord, devono essere sciolti. Il tema è quello, siamo anche in trasferta, il mister dovrà lavorare sulla testa dei giocatori".

Si immagina qualche cambio nell'undici di partenza da parte di Gattuso? O magari il ct valuterà l'idea di cambiare modulo?

"Credo che il sistema rimarrà lo stesso, con il mister che dovrà valutare le condizioni di tutti. Qualche cambio lo farei, Pio Esposito mi piacerebbe vederlo dall'inizio, anche se spesso chi entra è più decisivo di chi parte dall'inizio".

Neanche a centrocampo cambierebbe qualcosa? Magari togliendo Locatelli o modificandone la posizione?

"Non credo ci sia da cambiare uomini, ma al massimo posizionamento. Locatelli sta facendo un'ottima stagione e si merita la Nazionale, l'altra sera aveva difficoltà all'inizio ma era solamente una questione tattica da aggiustare, niente di più".