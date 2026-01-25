Montolivo: "Hojlund non sta dando peso specifico al Napoli, Conte oggi non ha soluzioni"

L'ex centrocampista Riccardo Montolivo è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria della Juventus contro il Napoli per 3-0 nel big match disputato alle ore 18 all'Allianz Stadium e valido per il 22° turno di Serie A. Questo il suo commento: "La Juventus, secondo me, ha saputo adattare il proprio atteggiamento in base a quello che la partita ti richiedeva. Inizialmente c'è stata grande intensità, la squadra di Spalletti ha dominato il primo tempo e poteva andare anche sul 2-0, poi ha saputo difendersi, compattarsi, creare densità quando è venuto fuori il Napoli. Ho visto una Juventus matura. Il Napoli ci ha provato con tutte le difficoltà, Conte avrebbe avuto bisogno di soluzioni per cambiare un po' la gara, ma purtroppo non le ha.

Sono mancate un po' di energie anche dei giocatori chiave. Giusto mettere da parte e archiviare questa serata e pensare a mercoledì, che sarà una serata decisiva per rimanere aggrappati alla Champions League. Il rientro di Lukaku che si stava allenando poco fa, dietro di me, secondo me è un rientro importante perché potrà dare soluzioni anche alla doppia punta come abbiamo visto negli ultimi minuti con Hojlund che non sta dando specifico là davanti, peso che è mancato un po' al Napoli questa sera".