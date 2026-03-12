Montolivo: "Bologna-Roma, ecco cosa può fare la differenza". E parla del forfait di Kean

Questa sera si conclude l'andata degli ottavi di finale delle competizioni europee. Dopo la Champions League, è il turno dell'euroderby di Europa League tra Bologna e Roma, oltre alla partita di Conference League che si gioca al Franchi tra la Fiorentina e i polacchi del Rakow.

Per quanto riguarda la Fiorentina, mister Vanoli deve rinunciare a Moise Kean. "E' una stagione complicata per lui - sottolinea Riccardo Montolivo ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Dall'Ara - in questo momento è uno degli attaccanti chiave della Nazionale assieme a Retegui e Pio Esposito, speriamo possa recuperare per la partita della Fiorentina di lunedì (contro la Cremonese) e per Gattuso.

In merito a Bologna-Roma, in programma stasera al Dall'Ara, Montolivo indica cosa può indirizzare la partita: "Più che un nome, dico che stasera la differenza la faranno i centrocampisti e le mezze ali con la capacità di inserirsi. Chi ad esempio giocherà dietro a Malen, oppure nel Bologna: la capacità di riempire l'area di rigore farà la differenza".

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Roma:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez, Vitik. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Tsimikas, Kone, Hermoso, Ziolkowski, Robinio Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.