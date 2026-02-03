Montolivo: "Il Milan di Allegri resta una squadra incompleta, non può competere con l'Inter"

L'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni sul secondo posto in classifica attuale del Diavolo di Allegri: "La sua prima idea è stata quella di creare un Milan solido e compatto, capace di stare bene in campo per 90 minuti difendendosi bene. Allegri c'è riuscito, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Come rosa il Milan resta però troppo lontano dall'Inter, per poter competere con l'Inter intendo".

Montolivo ha poi proseguito così: "Rimane una squadra incompleta, gioca col 3-5-2 con due attaccanti, ma in quelle posizioni schiera giocatori che sarebbero adatti ad altri moduli. Questo Milan deve sempre un po' adattarsi all'avversario, deve sistemare Leao centravanti e Pulisic come seconda punta. Da lì le difficoltà nel fare tanti gol".

Infine, un elogio all'arrivo di Modric: "Il Milan ha una grande maturità a centrocampo, soprattutto grazie a Modric. La squadra legge bene i momenti delle partite, ma il suo rimane un attacco che si deve adattare".