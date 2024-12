Ufficiale Monza, risoluzione consensuale tra Modesto e il club: l'addio il 1 gennaio 2025

Con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito il Monza ha annunciato l'addio di Francois Modesto, che cesserà la sua avventura come dirigente del club brianzolo a partire dal 1 gennaio 2025. Questo il testo: "AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto tra François Modesto e il club a partire dal primo gennaio 2025. A François Modesto i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il suo futuro professionale".