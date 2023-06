Monza su Soulé. Nelle prossime ore l'agente incontrerà la Juventus per definire il futuro

vedi letture

Nelle scorse ore il Monza ha incontrato l'agente di Matias Soulé della Juventus, avviando i contatti per capire la fattibilità del suo arrivo in prestito. L'entourage dell'argentino, spiega Sky Sport, nelle prossime ore incontrerà i dirigenti bianconeri per sottoporre la questione e per capire i progetti futuri in merito al giocatore.