Mora può costare quasi 70 milioni di euro alla Roma. Senza Dybala, è il suo momento

Rodrigo Mora è stato un investimento importante per la Roma, che ha versato 25 milioni di euro al Porto in estate e ne elargirà altri 25 a luglio per acquistare la totalità del suo cartellino, più eventuali altri 2 di bonus. Al calciatore è stato garantito un contratto fino al 2031 a 1,8 milioni di euro netti a stagione, ovvero 3,3 lordi, portando così l'esborso totale potenzialmente a 68,5 milioni. Il club crede fermamente nelle sue qualità e vuole farne un perno del futuro dei giallorossi, anche se in questo avvio lo spazio per lui non è stato moltissimo.

Senza Dybala avrà una chance importante

Giocare nello stesso ruolo della versione attuale della Joya comporta fare panchina se l'argentino sta bene perché il suo livello in questo momento è talmente alto che non può essere messo in discussione. Rodrigo Mora è dunque partito titolare 2 volte, uscendo in entrambi i casi al 54' ed è subentrato in 4 occasioni, finendo per rimanere a riposo contro Inter e Como. Il suo bottino è di 6 presenze, 232 minuti complessivi, 1 gol e 1 assist, quest'ultimo arrivato proprio ieri al cospetto del Real Madrid.

È il segnale che si aspettava Gasperini e che voleva dare il portoghese. Con l'infortunio di Dybala, del quale ancora non si conoscono i tempi di recupero, la titolarità dovrebbe essere sua e avrà l'opportunità di dimostrare che i soldi per lui sono stati e saranno ben spesi. A 19 anni caricarlo di pressioni sarebbe sbagliato, ma certe cifre bastano da sole per farlo.