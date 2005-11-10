Focus TMW
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 12 giornate: il podio è tutto del MilanFocus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:45Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 14:45Serie A
Solo due squadre rappresentate nella classifica di rendimento secondo le medie di Tuttomercatoweb. Sotto il dominio rossonero c'è la Roma
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Classifica a tinte giallorossonere. Il Milan si prende tutto il podio, con Rabiot che scalza Ismaek Kone. Roma che occupa la quarta e la quinta posizione: novità Rodrigo Mora, direttamente al quarto posto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Diego Moreira (Milan) 7.19 (8)
2. Adrien Rabiot (Milan) 6.90 (10)
3. Alphadjo Cisse (Milan) 6.86 (7)
4. Rodrigo Mora (Roma) 6.78 (9)
5. Manu Koné (Roma) 6.69 (8)
Altre notizie Serie A
Oggi
15:00 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 attaccanti: Varela risale dal quarto al primo posto. Riecco Malen
15:00 Serie ALive TMW
Live TMWBarella: "Possiamo migliorare. Dovremo dare tutto quello che abbiamo e abbiamo voglia di farlo"
14:55 Serie A
Chivu: “A Bergamo fatta anche buona fase difensiva. Non parliamo solo degli ultimi minuti”
14:52 Serie A
Boniek esalta Gasperini: "Ha plasmato la Roma. Rosa buona ma potrebbe essere migliorata"
14:48 Serie A
Inter, Barella: "A volte il troppo relax ci fa male... Calhanoglu? Perdiamo uno dei più forti al mondo"
14:47 Serie A
Inter, Zielinski out. Chivu: “Stones regista? Ho 5 centrocampisti, non serve improvvisare”
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni