Morabito e il pestaggio subito da Davide Lippi nel 2019: "In certi giri fanno così..."

vedi letture

Nel corso della trasmissione di questa sera, Report è tornato anche su una vicenda controversa come il pestaggio subito da Davide Lippi, figlio di Marcello e agente, nel gennaio 2019. La trasmissione di Rai3 lo ha fatto attraverso le parole di Vincenzo Morabito, rispondendo a una domanda relativa alla possibilità che quel pestaggio derivasse da giri brutti: “Lui ha provato forse a prendere un giocatore di quei giri là e l’hanno… Perché fanno così eh. Io mi ricordo Riso, ero a San Siro, tre anni fa, non so che aveva combinato e gli arriva sta telefonata e diventa bianco e va via. Quello che stava con me che era un collaboratore che era di Salerno gli va dietro. Poi dopo un po’ ritorna e dico che cazzo è successo? Zitto, va. L’hanno chiamato, per fortuna che c’ero io. L’hanno minacciato che l’ammazzano, quello quell’altro. Era quella banda lì, perché lui doveva lasciar perdere il giocatore”.