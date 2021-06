Morata: "Alla Juve anno duro, non so se giocherò lì o all'Atletico Madrid. Ma sono tranquillo"

Alvaro Morata è impegnato nel ritiro della Spagna per prepararsi al meglio a Euro2020, poi penserà al suo futuro diviso tra l'Atletico Madrid e la possibilità (alta) di un nuovo anno in prestito alla Juventus. L'attaccante spagnolo non si è sbottonato su questo tema in un'intervista a Radio Marca: "Alla Juventus è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale. Non so dove giocherò il prossimo anno, ora sono qui. E' il mio agente che se ne occupa. Non ho nessuna notizia al riguardo, dove mi dirà di giocare io lì giocherò. A Madrid ho una casa in cui sto molto bene, tra le ultime 6-7 estati questa per me è sicuramente la più tranquilla. Quando decideranno, lo sarò ancor di più".