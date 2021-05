Moratti su Mourinho alla Roma: "Nessuna gelosia. Anche Herrera fece la stessa scelta"

vedi letture

A Il Corriere della Sera, Massimo Moratti parla di José Mourinho e del suo ritorno in Italia. Non lo paragona ad Antonio Conte, perché "José lo conosco nei dettagli, Antonio no", ma sul futuro insieme al salentino dice che "assolutamente sì, avanti tutta con lui". Gelosie per vederlo altrove? "Non avrebbe alcun senso. Anche Helenio Herrera, dopo i trionfi, andò ad allenare la Roma. Non mi risulta che all'epoca la sua scelta avesse disturbato gli animi dei tifosi".