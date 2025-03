Motta esonerato dalla Juventus, idea maturata da Giuntoli e Scanavino dopo il pranzo con lui

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fornisce la sua ricostruzione di come la Juventus sia arrivata a maturare la decisione di separare le strade a stagione in corsa con il proprio allenatore Thiago Motta.

La rosea riparte dal summit che si è tenuto martedì all'ora di pranzo alla presenza, oltre che di mister Motta, anche del responsabile dell'area tecnica Cristiano Giuntoli e dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino. I due non avevano di partenza l'intenzione di cacciarlo ma le risposte poco convincenti del tecnico - si legge - hanno man mano instillato il dubbio fino al ribaltone. Giuntoli non era andato tanto per il sottile, usando anche parole forti nel faccia a faccia con Motta. In particolare un tasto molto battuto era quello del bisogno di dare un gioco idoneo alla Juve.

Lo stesso Motta, racconta sempre Gazzetta, si sarebbe mostrato freddo e sereno di fronte alle tante difficoltà. Da parte dei dirigenti della Juventus sarebbe stata apprezzata una reazione più rabbiosa. Tanto è bastato a portare i dirigenti a chiedere alla proprietà l'autorizzazione per cambiare il proprietario della panchina. C'era di fondo anche una visione differente sui bisogni e le necessità: per Giuntoli la prossima estate possono bastare 3-4 innesti, Motta sarebbe stato di avviso differente. Il colloquio con i giocatori, in buona parte irrigiditi nei confronti dell'allenatore, ha poi fatto il resto e portato all'esonero.