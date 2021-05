Mou alla Roma, Il Tempo: "Non lo prendi se non punti a essere tra le top"

Commenti e opinioni sull'arrivo di José Mourinho alla Roma, Il Tempo oggi in edicola spiega che 'non prendi Mou se non hai intenzione di investire nella squadra puntando a farla diventare uno dei top team del calcio italiano. Non accetta una scommessa a scatola chiusa, avrà voluto delle certezze, capire dove sta andando e a fare cosa. Non avrà solo spine, il rovescio della medaglia porta il nome di Zaniolo, Pellegrini, Mancini, Ibanez e Villar, giovani di qualità che con la sua guida e giusti innesti possono far parte di un progetto di assoluto livello".