Mou si sfoga contro l'arbitro: "Guardate la bocca di Ibanez. Recupero pazzesco, giocato per 150'"

José Mourinho, intervistato da DAZN dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, ha parlato così della sua Roma e non solo: "Coi miei ragazzi sono sempre molto onesto. Sono orgoglioso di loro, i ragazzi adesso sono stanchi morti e anche io. Fisicamente e psicologicamente è stata una finale durissima da giocare, abbiamo disputato 150 minuti perché il tempo di recupero è stato una cosa pazzesca. Ormai siamo abituati all'influenza degli arbitri sulle nostre partite, ma in una finale europea non me l'aspettavo. Basta guardare la bocca di Ibanez per capire... Basta guardare che Lamela ha battuto il rigore ma non sarebbe dovuto essere in campo perché espulso...".

Pensa già al futuro?

"Ho voglia di giocare domenica e di andare a casa lunedì. Purtroppo non potrò andare allo stadio, ho un record di espulsioni in Italia neanche fossi un criminale. Ho voglia di prendermi una vacanza perché sono veramente stanco".

Ci sono i presupposti per restare a Roma?

"Fino a lunedì sicuramente".