Mkhitaryan: "Inzaghi? Ho evitato di fare post sui social. Capitolo chiuso, se ne apre un altro"

"Dico quello che penso, senza cercare di piacere a qualcuno, che siano i compagni, i tifosi, chiunque. Quando a parlare sono gli altri, ascolto. Se apro bocca, e non lo faccio spesso, è per il bene della squadra". Henrikh Mkhitaryan parla poco, ma è uno di quei giocatori che si fa sentire comunque. Nell'intervista a Repubblica, il centrocampista dell'Inter si sofferma su tutto, da Inzaghi fino a Chivu, passando per il Mondiale per Club, tornando anche sull'amara finale di Champions League persa contro il PSG, ma non solo.

Si parte dal neo allenatore nerazzurro, ovvero Chivu, che dal punto di vista umano lo stesso Mkhitaryan definisce serio e simpatico. "Ci supporta mentalmente e nella tattica. La filosofia e le idee sono nuove - sottolinea l'armeno -. Siamo partiti subito con un torneo vero, abbiamo poco tempo. Prima capiamo quello che ci chiede e meglio è. Fin dal primo allenamento si è vista la sua impronta. Il modulo è quello, ma l'approccio è diverso rispetto a Inzaghi".

E proprio su Simone Inzaghi, tecnico ora all'Al Hilal, Mkhitaryan spiega: "Ci siamo salutati in privato. Ho evitato di fare post sui social. Ha preso una decisione, l’abbiamo accettata. Capitolo chiuso, se ne apre un altro".