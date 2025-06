Bologna-Immobile, inizia il countdown la fumata bianca: obiettivo 1° luglio

vedi letture

Ciro Immobile potrebbe presto tornare in Serie A, potenzialmente indossando la maglia del Bologna. Il club rossoblù ha già avviato le trattative con i rappresentanti dell'ex attaccante della Lazio, ma prima c'è un passaggio cruciale da compiere: la risoluzione del contratto tra Immobile e il Besiktas, che scade a giugno 2026.

L'intera operazione, scrive il Corriere dello Sport, è nelle mani di Alessandro Moggi, l'agente del giocatore, che sta trattando con la dirigenza turca per ottenere il rilascio a parametro zero. Questa è una condizione fondamentale per la conclusione dell'affare con il club felsieno; senza di essa, il club non potrà procedere. Sebbene ci sia un accordo preliminare sullo stipendio – che include una parte fissa e bonus legati alle prestazioni e ai risultati di squadra – resta da vedere se la società di Istanbul accetterà di soddisfare le richieste di Immobile, che attualmente guadagna circa 6 milioni di euro a stagione in Turchia.

Secondo quanto riportato, il Bologna avrebbe proposto un ingaggio di circa 2 milioni di euro, e qualsiasi differenza potrebbe essere colmata con una buonuscita da parte del club turco. Si tratta di una trattativa complessa che deve trovare una soluzione entro il 1° luglio; in caso contrario, l'attaccante dovrà tornare a Istanbul per allenarsi.

Nel frattempo, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno monitorando attentamente la situazione. Il quadro finanziario per un accordo tra il Bologna e il giocatore è già stato definito, con una proposta di contratto che dovrebbe essere di un anno, con un'opzione per un secondo.