Mourinho: "Agli Europei zero sorprese. Ronaldo a caccia di Daei, grande rispetto per Pandev"

Josè Mourinho dice la sua sugli Europei in procinto di iniziare e lo fa in una intervista concessa al Times: "Agli Europei non credo ci saranno sorprese. Per me Francia, Germania, Italia, Belgio, Spagna, Inghilterra, Portogallo sono tutte sullo stesso livello. Ronaldo? Lui si pone un obiettivo e fa di tutto per arrivarci. Ad esempio in questo momento vuole batter il record di Ali Daei. Lui è a quota 109, Cristiano a 104. Non lascerà la nazionale prima di avere conquistato il primato. È fatto così. Ho il massimo rispetto per lui, ma non solo per lui. Anche per gente come Ibrahimovic oppure uno come Pandev. È stato mio giocatore quando vincemmo il Triplete dieci anni fa, adesso va a fare l’Europeo a 38 anni".