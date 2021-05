Mourinho alla Roma! Così dopo l'addio all'Inter: due titoli, una Europa League, qualche delusione

In Italia, José Mourinho ha lasciato un ricordo indelebile. Suo il Triplete, che rappresenta anche l’ultima Champions League vinta da un club di Serie A. Dalla prossima stagione, lo Special One tornerà ad allenare nel nostro campionato, alla guida della Roma che ne ha annunciato l’ingaggio oggi pomeriggio. Ma com’è andata la sua carriera dopo l’addio all’Inter?

Due titoli, una coppa, qualche delusione. Salutati i nerazzurri per trasferirsi al Real, Mou ha dato vita a Madrid a una delle più accese rivalità, anche mediatiche, col Barcellona di Guardiola. Risultati buoni: in tre anni, una Liga vinta e due secondi posti. Non ottimi: a questi trofei si sommano una Coppa e una Supercoppa di Spagna, ma non la Champions League, che il Real avrebbe vinto con Ancelotti nella stagione successiva. Salutate le merengues, ecco il ritorno al Chelsea: un terzo posto, poi la vittoria della Premier League e infine la risoluzione consensuale al terzo anno. Ancora una volta, niente Champions. Poi, più bassi che alti. A Manchester, sponda United, la fotografia è quella del primo anno: sesto in Premier League, ma con l’Europa League tra le mani. Poi secondo posto ed esonero. Male le 58 partite da tecnico del Tottenham: subentrato a Pochettino, chiude al sesto posto. E poche settimane fa è stato esonerato con gli Spurs fuori dalla zona Champions.

Mourinho dopo l’Inter

1 Premier League: 2014-2015 (Chelsea)

1 Liga: 2011-2012 (Real Madrid)

1 Community Shield: 2016 (Chelsea)

1 Copa del Rey: 2010-2011 (Real Madrid)

1 Supercoppa di Spagna: 2012 (Real Madrid)

1 Europa League: 2016-2017 (Manchester United)

2 Coppe di Lega inglese: 2014-2015 (Chelsea), 2016-2017 (Manchester United)