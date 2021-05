Mourinho alla Roma. In Serie A media punti di 2.18: solo Conte ha fatto meglio dal 1994/95

Jose Mourinho torna in Serie A ed è pronto a dare battaglia a tutti per riportare la Roma in alto. Il tecnico portoghese, dal 1994/95 è al secondo posto nella speciale classifica della media punti, con Antonio Conte unico ad aver fatto meglio. 2.26 per l'attuale allenatore dell'Inter, 2.18 per lo Special One, seguito da Allegri a 2.04.