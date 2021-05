Mourinho alla Roma. L'ex Lazio Petkovic: "Auguri, non sarà facile per nessuno"

"Mourinho alla Roma? Auguri... Non sarà facile per nessuno". Così Vladimir Petkovic, CT della Svizzera, intervistato dal Corriere dello Sport: "Non sarà facile per nessuno, neanche per la Roma e Mourinho. Diventerà uno stimolo forte per gli altri club. La carriera del portoghese non si discute, conosco le pressioni di Roma, è il personaggio giusto per gestirle. Ma tutti, lo sappiamo, dipendiamo dal risultato. Sarà bello rivederlo in Serie A, lo considero un valore aggiunto per il calcio italiano. Ne aumenterà il prestigio. Giocatori forse che non pensavano di arrivare in Italia o procuratori che non pensavano di offrirli sul mercato italiano, ora saranno più stuzzicati dall’idea. Il ritorno di Mourinho va salutato in maniera positiva".