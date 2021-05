Mourinho alla Roma! Lo Special One torna in Serie A undici anni dopo il Triplete

Undici anni dopo, José Mourinho torna in Serie A. Lo Special One sarà l’allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione e con contratto fino al 2024. Il nostro campionato ritrova così un allenatore che ha vinto e conquistato il palcoscenico alla guida dell’Inter. Approdato in nerazzurro dopo gli anni col Porto e col Chelsea, Moe è rimasto alla Pinetina per due stagioni. Sotto la sua guida, l’Inter ha vinto due scudetti consecutivi: il capolavoro, però, resta innegabilmente il Triplete del 2011, quando i nerazzurri hanno vinto tutto quello che si poteva vincere.

Cosa ha vinto Mourinho con l’Inter

2 Scudetti: 2008-2009, 2009-2010

1 Coppa Italia: 2009-2010

1 Champions League: 2009-2010