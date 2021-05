Mourinho alla Roma, per Sky Germania si tratta di una vera e propria "bomba" nella Capitale

José Mourinho torna in Italia e e guiderà la Roma per le prossime tre stagioni. Una notizia improvvisa, che è subito rimbombata in tutta Europa. Anche Sky Germania ne parla in apertura, titolando "Bomba a Roma! Mourinho allenerà la Roma".