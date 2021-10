Mourinho fa chiarezza sulla lite Abraham-Veretout: "C'è una gerarchia: il primo è Jordan"

A DAZN, José Mourinho ha fatto il punto sul litigio pre rigore sbagliato da Jordan Veretout e Tammy Abraham. "Abraham è un ragazzo coraggioso, pieno di fiducia ed è stato anche lui nell'azione del rigore e voleva calciare. Noi abbiamo chiaramente una gerarchia, il primo è Veretout, il secondo Pellegrini ed il terzo è Abraham. Possono decidere tra di loro, grande partita comunque di Tammy e di Jordan. Quando tu giochi queste partite non devi andare a casa con rammarico ma con la consapevolezze di essere grandi come loro, abbiamo fermato completamente il loro contropiede con Chiesa e Cuadrado. Quando giochi contro una squadra che difende bene come loro con i due professori insieme non è facile, abbiamo fatto di tutto per vincere. All'intervallo ho detto ai calciatori che potevamo vincere o perdere, se facevamo gol loro sarebbero andati in grande difficoltà".