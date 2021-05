Mourinho fa schizzare in alto le azioni della Roma in Borsa: +11% dopo l'annuncio

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma e ha subito un effetto incredibile sul club giallorosso. Le azioni dei capitolini sono infatti letteralmente schizzate in alto dal momento dell’annuncio dello Special One, in quella che in realtà fino alle 15 era stata una giornata tendenzialmente negativa. Attualmente, le azioni della Roma fanno registrare un +11,74 per cento.