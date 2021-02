Musiala gol in Champions e Dierckx unico 2003 della Serie A. Storia di filosofie diverse

Tra tre giorni Jamal Musiala da Stoccarda, nato in Germania da padre nigeriano e madre tedesca, trasferitosi in Inghilterra nella cantera del Chelsea all'età di otto anni, diventerà maggiorenne. Classe 2003, ha segnato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, lui che il 20 giugno 2020 ha debuttato con la prima squadra giocando gli ultimi minuti dell'incontro di Bundesliga vinto 3-1 contro il Friburgo, diventando il più giovane giocatore del club bavarese ad esordire nel massimo campionato tedesco all'età di 17 anni e 115 giorni. Il 18 settembre 2020 pii, alla prima giornata della nuova stagione, ha segnato la sua prima rete battendo anche in questo caso il record di precocità del Bayern Monaco, precedentemente detenuto da Roque Santa Cruz. E ieri sera, ha segnato contro la Lazio.

Chi sono i 2003 della Serie A? Uno solo. Daan Dierckx, difensore centrale belga del Parma, preso a gennaio dal club ducale. E' lui l'unico classe 2003 ad aver esordito in Serie A, mentre potrebbe battere i record un giovanissimo classe 2005 come Giovanni D'Aprile del Crotone. Con Musiala, però, ragioniamo di un pianeta totalmente diverso. Della miglior squadra del mondo che in un ottavo di finale di Champions League schiera un minorenne come trequartista titolare. E stravince. Con Musiala che segna.