Mutu: "Fiorentina, ho sempre creduto nella salvezza. Kean? Mi aspetto l'esplosione definitiva"

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport si è proiettato al match di oggi tra i viola e l'Inter al Franchi: "Una gara molto complicata. La Fiorentina deve dare continuità dopo la vittoria contro la Cremonese, ma contro l’Inter non sarà facile metterli in difficoltà".

La Fiorentina può salvarsi?

"Ho sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. E una stagione complicata, ma tra campionato e Conference può ancora sistemare l’annata".

L’Inter ha già lo scudetto in mano?

"Non ancora, ma è molto vicina. Ha una rosa di altissimo livello ed è la squadra più forte della Serie A".

Gudmundsson deve fare di più?

"Ha qualità, ma deve dimostrarle con continuità. In una stagione così difficile serve il suo contributo concreto".

È il momento di Kean?

"Sì, mi aspetto la sua definitiva esplosione. Le aspettative sono alte, sia alla Fiorentina che in Nazionale".