E se tornassero Mutu, Prandelli e Frey? I tre pronti ad aiutare la Fiorentina: i loro ruoli

Che cosa hanno in comune Adrian Mutu, Cesare Prandelli e Sebastien Frey? La risposta è molto semplice, la passione e l'amore smisurato per la Fiorentina, club a cui hanno dato e da cui hanno ricevuto davvero tanto in passato. Il loro legame con la piazza è davvero indissolubile e a testimoniarlo c'è un episodio, che racconta FirenzeViola.it questa mattina.

Il rumeno e l'ex tecnico del club gigliato infatti si sono telefonati e hanno parlato a lungo della situazione che sta vivendo la società viola, rendendosi disponibili per dare una mano nel caso in cui venissero contattati. Entrambi dunque sarebbero pronti a cercare di salvare la Fiorentina, ma ovviamente con ruoli diversi. Prandelli svolgerebbe un ruolo dirigenziale per garantire equilibrio, Mutu invece sarebbe l'allenatore.

Il Fenomeno potrebbe scuotere l'ambiente soprattutto perché nutre di credito e i tifosi sanno quanto abbia il desiderio di aiutare in un momento del genere. La volontà dell'ex numero 10 sarebbe quella di avere immediatamente un confronto con lo spogliatoio per capire chi vuole restare e chi no, perché adesso di hi non è contento non c'è assolutamente bisogno. Insieme a loro sarebbe pronto a rimettersi in gioco anche Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, che fungerebbe da coordinatore tra la prima squadra e l'area tecnica.