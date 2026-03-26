Mutu: "Chivu scelta atipica dell'Inter, capita una volta ogni 20 allenatori. Vorrei andare a trovarlo"

Lunga intervista rilasciata a Digi Sport da parte di Adrian Mutu, storico ex attaccante della Fiorentina, che ha militato anche all'Inter e alla Juventus. Il rumeno ha parlato del suo connazionale Crisitan Chivu, ora allenatore dei nerazzurri: "Non so cosa dire della scelta del club, che è stata certamente una scelta atipica per una società di questo livello... Ma il fatto che Cristian sia cresciuto come tecnico e non solo, pur avendo giocato a lungo nell'Inter, in qualche modo li ha convinti di ciò che Chivu rappresenta come allenatore".

Mutu è cosciente che sia una cosa rara: "Il fatto che abbia avuto questa opportunità senza essere un allenatore di alto livello in un club capita una volta nella vita, una volta ogni 20 allenatori. Io non avrò la sua stessa traiettoria e nessun allenatore rumeno avrà quello che ha avuto lui d'ora in poi, ve lo metto per iscritto! Vorrei andare da lui per una settimana (ride, ndr)".

Poi spiega il perché è incuriosito da Chivu: "Beh, non una settimana intera, perché è tanto, ma qualche giorno di allenamento sì, per vedere come vede il calcio, come si allena, per rubargli qualche trucco, per vedere cosa succede. Capisco che sia impegnato come allenatore di una squadra di questo livello, ma è una persona aperta. Abbiamo un buon rapporto e lo abbiamo sempre avuto, anche se non ci sentiamo tutti i giorni".