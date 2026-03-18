Mutu su Chivu: "Il suo percorso succede una volta su 100 allenatori". E parla di Fiorentina-Inter

Domenica il programma della 30^ giornata di Serie A propone il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Inter. E chi meglio di una grande doppio ex come Adrian Mutu può fotografare al meglio il momento delle due squadre: "Mi aspetto una partita difficilissima per la Fiorentina - sottolinea Mutu intervistato in esclusiva da Firenzeviola.it - ma spero che lo sia anche per l'Inter del mio amico Chivu. Vorrei vedere l'Inter in difficoltà perché Firenze ha bisogno di una conferma dopo la vittoria di Cremona. Ma sono sincero, sarà molto molto dura. Perché l'Inter è una macchina da guerra, è la squadra più forte del campionato, ha giocatori importanti e un allenatore che conosce bene l'ambiente".

Vorrebbe fare un percorso alla Chivu? Mutu risponde così: "Il suo percorso succede una volta su 100 allenatori, perché è stato non solo fortunato ma anche bravo. Lui lì è di casa: però passare dalle giovanili alla prima squadra non succede sempre. Prima si passa dalla gavetta. Mi piacerebbe arrivare in alto come lui, ma non mi dispiacerebbe fare la gavetta per arrivarci. Lo farei volentieri".

Infine, questo il parere di Mutu sulla stagione della Fiorentina, uscita vittoriosa dal delicato scontro salvezza contro la Cremonese: "Io ci ho sempre creduto nella salvezza, a parte il periodo difficile che abbiamo trascorso. Nelle stagioni passate la Fiorentina era stata sempre lì davanti e ha giocato delle finali quindi la stagione in corso è davvero inattesa. Ma io ho sempre creduto alla salvezza perché guardando la classifica pensavo fosse impossibile che non riuscisse a superare le dirette concorrenti. Poi è finalmente arrivata questa vittoria che vale non 4 ma 8 punti di vantaggio. Per me è quasi salva".

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