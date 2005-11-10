Napoli, 9 gare in 25 giorni per la svolta: Allegri si gioca il futuro, ma De Laurentiis si fida

Sette punti e tre sconfitte nelle prime sei gare, ma Allegri resta saldo sulla panchina del Napoli. Dal 10 ottobre inizierà un ciclo decisivo.

Un avvio complicato non ha modificato i piani di Aurelio De Laurentiis. Nonostante i sette punti raccolti in campionato, le tre sconfitte nelle prime sei partite stagionali considerando anche la Champions League e il ritardo di sei lunghezze dalla vetta, Massimiliano Allegri continua a godere della piena fiducia del presidente del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la posizione dell'allenatore non è in discussione. I contatti tra tecnico e presidente sono frequenti e il confronto resta costante: De Laurentiis è deluso dai risultati, ma senza allarmismi. Anche Allegri non appare scoraggiato e sta sfruttando la sosta per preparare possibili novità tattiche e nelle scelte.

Napoli, il 10 ottobre come spartiacque della stagione

La data cerchiata in rosso è quella del 10 ottobre. De Laurentiis la considera da tempo un possibile spartiacque, con il Napoli chiamato da quel momento a cambiare marcia. Per Allegri arriverà un autentico tour de force: nove partite in appena 25 giorni tra Serie A e Champions League. Un ciclo che si prolungherà fino al 10 novembre e che offrirà agli azzurri la possibilità di ridurre il distacco accumulato e dare una direzione differente alla stagione.

Nove gare tra Serie A e Champions: il calendario degli azzurri

In campionato il Napoli affronterà Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio, mentre in Champions League sono in programma gli impegni contro Villarreal, Bodo Glimt e Porto. Nove partite ravvicinate che metteranno alla prova profondità della rosa e capacità di reazione. Allegri arriverà alla ripresa con la fiducia della società e la possibilità di intervenire anche sull'assetto della squadra: sarà questo ciclo a offrire le prime risposte concrete sulla capacità del Napoli di lasciarsi alle spalle un avvio decisamente inferiore alle aspettative.