Napoli, a fine stagione si aprirà un nuovo ciclo: Juric o De Zerbi al posto di Gattuso

Il futuro di Gattuso è lontano dal Napoli e per questo De Laurentiis sta già pensando a come aprire un nuovo ciclo in azzurro. Se da una parte i sogni rispondono ai nomi di Gasperini e Inzaghi, che per motivi diversi non lasceranno Atalanta e Lazio e dunque sono destinati a rimanere solo obiettivi per un futuro indefinibile, sono quelli di Juric e De Zerbi a intrigare di più il patron partenopeo. Il primo è stato vicino prima che Gattuso alzasse la Coppa Italia meritandosi la conferma; il secondo ha colpito DeLa col suo gioco, anche nel corso della sconfitta rifilata all'ex San Paolo proprio col Sassuolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.