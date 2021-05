Napoli, a un passo dalla Champions. Domani ADL tenterà di riaprire il dialogo con Gattuso

Blindare la Champions League e poi chissà. Il Napoli scende in campo contro il Verona nell’ultimo turno di campionato, dopo il quale Gennaro Gattuso dirà addio. La rottura è netta e non ricucita, il tecnico è corteggiato da Lazio, Fiorentina e forse anche Juventus. Aurelio De Laurentiis, scrive Tuttosport, tenterà comunque il tutto per tutto: domani sarà allo stadio con la speranza di scendere negli spogliatoi a festeggiare la qualificazione e tentare un approccio con Gattuso. Un tentativo dovuto soprattutto per la tifoseria e per la squadra, dopo il quale la palla passerà a Ringhio: se deciderà di non riaprire il dialogo ad ADL toccherebbe aprire un nuovo ciclo.