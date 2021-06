Napoli, ancora in stallo il rinnovo di Insigne: sondaggio esplorativo del Barcellona

vedi letture

Resta in fase di stallo la trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo. Come riportato da Sportitalia, tra le tante squadre che hanno manifestato interesse nei confronti del capitano del Napoli c’è anche il Barcellona. Per ora è stato un semplice sondaggio esplorativo, adesso la palla passa al Napoli che dovrà stringere per il prolungamento del contratto dell’attaccante, in scadenza nel 2022.