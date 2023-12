Napoli, apprensione per Di Lorenzo: il capitano a rischio per il big match contro la Juve

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo tiene in apprensione Mazzari e lo staff medico del Napoli. Ieri mattina, il capitano pare abbia accusato qualche noia muscolare durante la seduta di lavoro che la squadra ha sostenuto come di consueto nel quartier generale di Castel Volturno. Un lieve acciacco, forse un affaticamento che però tiene inevitabilmente in allerta tutto l'ambiente, raccolta oggi l'edizione online de Il Mattino.

Complice anche l'epidemia di infortuni che si è susseguita in questi ultimi tempi in casa Napoli sulla fascia sinistra della difesa (Olivera e Mario Rui sono out da tempo), il solo rischio di perdere un giocatore come Di Lorenzo rappresenta una preoccupazione enorme per Mazzarri. Il tutto a due giorni dal match contro la Juventus, seconda della classe, allo Stadium. L'impressione, comunque, è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. La speranza è che il capitano abbia soltanto risentito delle fatiche degli ultimi tempi e già da oggi torni regolarmente ad allenarsi con i compagni per essere presente in campo dopodomani a Torino.

Come vice Di Lorenzo, infatti, c'è il solo Alessandro Zanoli. Anche il giovane terzino (23 anni), però, è alle prese con problemi fisici. L'ex Samp è reduce da un problema muscolare che lo ha costretto al forfait domenica scorsa contro l'Inter al Maradona e che ha impedito a Mazzarri anche solo di pensare ad un possibile valzer sulle fasce contro il Biscione (dirottando cioè Di Lorenzo a sinistra se avesse avuto a disposizione Zanoli). Anche ieri mattina, Alessandro ha svolto una seduta di lavoro personalizzata così come hanno fatto i lungodegenti Olivera e Mario Rui.