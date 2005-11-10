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Napoli, ancora caccia all'esterno di difesa: rispunta Singo, ma servono le cessioni

Napoli, ancora caccia all'esterno di difesa: rispunta Singo, ma servono le cessioni TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 13:48Serie A
Il Napoli cerca un esterno destro dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili. Tra i nomi valutati c'è Wilfried Singo, che potrebbe arrivare in prestito.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la corsia destra difensiva. Dopo il mancato approdo di Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise, il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti per individuare un nuovo profilo da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo è trovare un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, così da aumentare le soluzioni a disposizione del tecnico in vista della nuova stagione.

Singo entra nella lista del Napoli

Tra i nomi finiti nelle ultime ore sul taccuino della dirigenza azzurra c'è quello di Wilfried Singo. L'esterno ivoriano, classe 2000, milita attualmente nel Galatasaray e conosce già molto bene il campionato italiano dopo l'esperienza col Torino. Reduce dagli impegni con la Costa d'Avorio al Mondiale, il giocatore rappresenta un profilo apprezzato per la sua fisicità, la capacità di coprire tutta la fascia e la versatilità tattica.

L'ipotesi è quella del prestito

Singo sarebbe stato proposto al Napoli e l'operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito, formula che consentirebbe al club azzurro di rinforzare la rosa senza affrontare un investimento immediato particolarmente oneroso. Manna continua comunque a valutare più soluzioni per la fascia destra, con l'obiettivo di consegnare ad Allegri un vice Di Lorenzo prima della chiusura del mercato. A riportarlo è Il Mattino.

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