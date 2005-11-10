Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, offerta da 30 milioni più bonus per Singo. Il Galatasaray può aprire alla cessione

Inter, offerta da 30 milioni più bonus per Singo. Il Galatasaray può aprire alla cessione TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 11:38Serie A
Secondo A Spor, sul tavolo del Galatasaray sarebbe arrivata un’offerta verbale da 30 milioni più 5 di bonus per Wilfried Singo, obiettivo dell’Inter.

Wilfried Singo continua a essere uno dei nomi monitorati dall’Inter per rinforzare la corsia destra e, secondo quanto riportato dall'emittente turca A Spor, attorno al giocatore si starebbe già muovendo qualcosa di concreto. Al Galatasaray sarebbe infatti arrivata un’offerta verbale da 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Una proposta importante, che potrebbe aprire nuovi scenari sul futuro dell’ex Torino.

Il Galatasaray può valutare l’addio

Secondo la ricostruzione proveniente dalla Turchia, Singo potrebbe ricevere anche altre offerte nelle prossime settimane. Per questo motivo, qualora il Galatasaray decidesse di privarsene davanti a una proposta economicamente rilevante, la cessione non rappresenterebbe una sorpresa.

L’Inter resta alla finestra

Il profilo dell’ivoriano piace per la sua capacità di ricoprire più ruoli. Singo può infatti giocare sia come esterno a tutta fascia sia come centrale in una difesa a tre, offrendo quindi una soluzione particolarmente duttile per Cristian Chivu. Resta però da capire chi abbia formulato l’offerta da 30 milioni più bonus e soprattutto quale sarà la posizione definitiva del Galatasaray.

Articoli correlati
Napoli, priorità al vice-Di Lorenzo: piace anche Singo, ma il Galatasaray spara altissimo... Napoli, priorità al vice-Di Lorenzo: piace anche Singo, ma il Galatasaray spara altissimo
Napoli, le idee per la difesa: da Juanlu Sanchez a Singo, Mingueza e Vagiannidis Napoli, le idee per la difesa: da Juanlu Sanchez a Singo, Mingueza e Vagiannidis
Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray... Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
Altre notizie Serie A
Besiktas, l'ex Cagliari Kilicsoy su Italiano: "La sua voglia ci spinge a dare il... Besiktas, l'ex Cagliari Kilicsoy su Italiano: "La sua voglia ci spinge a dare il massimo"
Parma, Cuesta: "Io più sicuro? Dentro di me sento le stesse cose, niente paragoni"... Parma, Cuesta: "Io più sicuro? Dentro di me sento le stesse cose, niente paragoni"
Lecce, allenamento mattutino. Nel pomeriggio, test amichevole contro l'FC Haladas... Lecce, allenamento mattutino. Nel pomeriggio, test amichevole contro l'FC Haladas
Milan, bene Gila in amichevole. Pellegatti: "Sta già dimostrando di essere un leader"... Milan, bene Gila in amichevole. Pellegatti: "Sta già dimostrando di essere un leader"
Genoa-Trento, le formazioni ufficiali: De Rossi con Vitinha e Havel in attacco dal... Genoa-Trento, le formazioni ufficiali: De Rossi con Vitinha e Havel in attacco dal 1'
Cagliari, l'ex Kilicsoy: "Non so perché nel finale ho giocato meno, ma niente scuse"... Cagliari, l'ex Kilicsoy: "Non so perché nel finale ho giocato meno, ma niente scuse"
Napoli, allarme rientrato per Rafa Marin. Buongiorno, a Barcellona il consulto decisivo... Napoli, allarme rientrato per Rafa Marin. Buongiorno, a Barcellona il consulto decisivo
Inter, Mkhitaryan piglia tutto: "Vogliamo il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa"... Inter, Mkhitaryan piglia tutto: "Vogliamo il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è la settimana di Kolo Muani, Pellegrino e Kessié. Per Nico si tratta ad oltranza con l’Atletico. Forcing Roma per Summerville. Milan su Hojbjerg e Karetsas. L’Atalanta in pressing su Alajbegovic
Primo piano
Immagine top news n.0 Rowe, ci risiamo: dalla rissa con Rabiot, alla testata in amichevole. E le voci dalla Premier...
Immagine top news n.1 Mercato faraonico della Fiorentina: già spesi 66,5 milioni (che possono diventare 120)
Immagine top news n.2 Adani difende le sue telecronache: "Con Messi impossibile non farsi trasportare. E non voglio cambiare"
Immagine top news n.3 Spagna-Argentina, le probabili formazioni: De La Fuente non cambia, dubbio Alvarez
Immagine top news n.4 Juve, Ekhator ko, distanza per Kolo Muani, alternativa Richarlison: il punto sull'attacco
Immagine top news n.5 Il cammino della Francia al Mondiale: Mbappé devastante, Deschamps saluta
Immagine top news n.6 Il percorso dell'Inghilterra ai Mondiali 2026: la lezione che può servire a Tuchel
Immagine top news n.7 Folle 6-4, l'Inghilterra batte la Francia ed è 3^ al Mondiale. Mbappé e Saka show
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.2 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.3 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi può rilanciarsi tra Amorim, Sarri, Allegri? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fattori: "Kean via a 40 mln? Ci penserei. Fagioli potrebbe partire"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Alberto Di Chiara: "40 mln per Kean oggi farebbero comodo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Io più sicuro? Dentro di me sento le stesse cose, niente paragoni"
Immagine news Serie A n.2 Lecce, allenamento mattutino. Nel pomeriggio, test amichevole contro l'FC Haladas
Immagine news Serie A n.3 Milan, bene Gila in amichevole. Pellegatti: "Sta già dimostrando di essere un leader"
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Trento, le formazioni ufficiali: De Rossi con Vitinha e Havel in attacco dal 1'
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, l'ex Kilicsoy: "Non so perché nel finale ho giocato meno, ma niente scuse"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, allarme rientrato per Rafa Marin. Buongiorno, a Barcellona il consulto decisivo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il rinforzo offensivo dell'Empoli arriva dalla Fiorentina: tutto fatto per di Distefano
Immagine news Serie B n.2 Cioffi: "Alla Carrarese con la gioia di rimettermi in gioco. Venderemo a caro prezzo la pelle"
Immagine news Serie B n.3 Benevento attivo sul mercato. Padella annuncia: "Ci saranno almeno altri quattro innesti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, c'è l'accordo con la Fiorentina: Scuderi in Campania in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.5 Modena, tutto fatto per Bianco della Fiorentina: domani le visite, poi firma su un triennale
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, scarico mattutino a Temù: in gruppo anche Lauritsen e Ravanelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vertua ancora in prestito all'Ostiamare. I laziali hanno raggiunto l'accordo con l'Empoli
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Di Giuseppe: "Completi al 90%, settimana prossima potremmo concludere il nostro mercato"
Immagine news Serie C n.3 Valente: "Mai detto di voler lasciare il Lecco. Anzi, voglio piazzarmi tra i primi 5 in classifica"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Porro rinnova il contratto con il club: nuova scadenza fissata al 2028
Immagine news Serie C n.5 Il Cosenza punta a un rinforzo di esperienza in difesa: nel mirino dei lupi c'è Venuti
Immagine news Serie C n.6 Spezia, ecco Florenzi e Mazzocchi. Li annuncia Turati: "Ragazzi forti, felice del loro arrivo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como 1907 Femminile, in difesa arriva De Rita. Lo scorso anno era al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo il Galatasaray, esperienza in Italia per Mukasa: approda alla Lazio Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpo d'esperienza per la Lazio Women: dal London City Lionesses arriva Roddar
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Tortelli: "Continuiamo a costruire la crescita di un percorso iniziato un anno fa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Como 1907 Femminile punta in alto: dall’OL Lyonnes arriva Svava
Immagine news Calcio femminile n.6 Gradito ritorno in casa Lazio Women: torna Fordos, a titolo definitivo dall'Inter Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 19 luglio 1908, in un pub di Rotterdam viene fondato il Wilhelmina. Che poi diventerà Feyenoord
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Dragusin della Fiorentina
Newsticker
08:00 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori. Alle 21 su Rai 1
07:00 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
06:00 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia
18/07 Trump-Infantino: elogi reciproci per il mondiale del sogno americano