Inter, offerta da 30 milioni più bonus per Singo. Il Galatasaray può aprire alla cessione

Secondo A Spor, sul tavolo del Galatasaray sarebbe arrivata un’offerta verbale da 30 milioni più 5 di bonus per Wilfried Singo, obiettivo dell’Inter.

Wilfried Singo continua a essere uno dei nomi monitorati dall’Inter per rinforzare la corsia destra e, secondo quanto riportato dall'emittente turca A Spor, attorno al giocatore si starebbe già muovendo qualcosa di concreto. Al Galatasaray sarebbe infatti arrivata un’offerta verbale da 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Una proposta importante, che potrebbe aprire nuovi scenari sul futuro dell’ex Torino.

Il Galatasaray può valutare l’addio

Secondo la ricostruzione proveniente dalla Turchia, Singo potrebbe ricevere anche altre offerte nelle prossime settimane. Per questo motivo, qualora il Galatasaray decidesse di privarsene davanti a una proposta economicamente rilevante, la cessione non rappresenterebbe una sorpresa.

L’Inter resta alla finestra

Il profilo dell’ivoriano piace per la sua capacità di ricoprire più ruoli. Singo può infatti giocare sia come esterno a tutta fascia sia come centrale in una difesa a tre, offrendo quindi una soluzione particolarmente duttile per Cristian Chivu. Resta però da capire chi abbia formulato l’offerta da 30 milioni più bonus e soprattutto quale sarà la posizione definitiva del Galatasaray.