Napoli-Cagliari 1-1, le pagelle: Nandez uomo della provvidenza. Hysaj, che combini?

NAPOLI-CAGLIARI 1-1

Marcatori: 13' Osimhen, 94' Nandez

NAPOLI

Meret 6,5 - Decisivo per tutta la partita. Nel primo tempo si supera su Pavoletti e Nandez, nella ripresa compie un miracolo ancora su 'Pavoloso'. Battuto nel finale, ma non ha colpe.

Di Lorenzo 6,5 - Va così tante volte su e giù sulla fascia che sembra avere un motorino al posto dei piedi. Ma soprende il fatto che, nonostante i tanti chilometri percorsi, non perda mai lucidità e fa sempre la cosa giusta. Da Nazionale. Da Europeo.

Manolas 6 - Torna titolare dopo la squalifica ed è praticamente impeccabile. Cerca sempre l'anticipo, sfruttando la sua velocità, e le letture sono ogni volta buone.

Koulibaly 6,5 - Chiusure ineccepibili quando il Cagliari gioca palla a terra. Duello aereo complicato con Pavoletti, il miglior colpitore di testa del campionato, ma tiene botta. E nel finale sventa pericoli nonostante i crampi.

Hysaj 5 - Gioca bene per 93 minuti, poi in pieno recupero si addormenta e si fa sorprendere alle spalle da Nandez per l'1-1. Una macchia indelebile sulla sua prestazione.

Fabian Ruiz 5,5 - Nel primo tempo tocca tanti palloni, prova ad accendere lui la luce. Si vede troppo poco però nella ripresa, quando quasi scompare. Dall'81' Bakayoko s.v.

Demme 6,5 - L'ennesima grande prestazione. Recupera la palla che vale l'1-0 nel primo tempo, una delle tante che fa sue durante la partita. Uomo-ovunque, con qualche polmone in più rispetto a noialtri normali.

Lozano 5 - La condizione non è ancora delle migliori e si vede. Nel primo tempo sciupa un'occasione importante, nella ripresa lo stesso. I dribbling non gli riescono con la stessa facilità del periodo pre-infortunio quand'era il trascinatore del Napoli. Dal 68' Politano 5 - Entra male, senza incidere mai nella mezzora (recupero compreso) in campo.

Zielinski 6 - Dà la sensazione di poter fare quello che vuole quando ha il pallone tra i piedi. Resta in campo oltre un'ora e regala tante giocate bellissime da vedere, ma a volte è questo il problema: specchiarsi. Dall'81' Elmas s.v.

Insigne 5,5 - Per una volta impreciso e davvero troppo nervoso. Per una volta non fa da perno del gioco azzurro. Gioca ininterrottamente da mesi, senza fermarsi mai, ed evidentemente lo paga con scarsa brillantezza.

Osimhen 7 - Controllo di destro, difesa del pallone e tocco sotto di mancino. Il suo gol è la fotografia di cosa deve fare un attaccante moderno. Ne segna un altro, sfruttando i suoi celeberrimi sprint, ma Fabbri gliel'annulla. Dopo una stagione tribolata, in questo finale è davvero on fire. Dal 76' Mertens s.v.

All. Gennaro Gattuso 5,5 - Si trova contro un Cagliari organizzato, che pressa bene e il Napoli va così in difficoltà in fase difensiva. Tardivi i cambi, in un momento in cui era evidente che la squadra stesse soffrendo. La partita a scacchi con Semplici lo vede soccombere (pari o k.o. non cambia molto) all'ultima mossa dell'avversario.

CAGLIARI

Cragno 6 - Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Osimhen, ma è sempre attento e prezioso con le sue parate. E se non arriva sul pallone, viene aiutato dalla traversa.

Ceppitelli 6 - Partita ordinata, nel finale è costretto ad uscire dopo un durissimo testa a testa con Osimhen. (Dal 76' Simeone S.V)

Godin 5,5 - Troppo morbido su Osimhen in occasione del vantaggio del Napoli. La punta azzurra sposta col fisico l'ex Atletico e batte Cragno.

Carboni 6 - Non sfigura contro dei clienti scomodi, anzi, spesso è lui a vincere i duelli con gli attaccanti azzurri.

Zappa 6 - Sfiora il suo primo gol in serie A, ma viene fermato dal palo. Spinge con costanza sulla fascia. (Dall'81' Calabresi S.V)

Duncan 6 - La prestazione non sarebbe sufficiente, ma nel recupero si sveglia e sforna l'assist vincente per Nandez.

Deiola 5 - Il centrocampo del Cagliari è il reparto che fatica di più. Schierato in cabina di regia, non riesce a dare il giusto contributo.(Dal 71' Asamoah S.V)

Nández 7 - Solito dinamismo, non molla fino al 90esimo e oltre. In pieno recupero trova il gol del pari che permette al Cagliari di portare a casa un punto pesantissimo

Lykogiannīs 6,5 - Fra i migliori del Cagliari. Una spina nel fianco costante per il Napoli con le sue accelerazioni ed i suoi cross. (Dall'81' Cerri S.V)

Nainggolan 5,5 - Pessimo primo tempo, meglio nella ripresa. Si addormenta sulla rimessa laterale e si fa anticipare da Demme, che dà il via all'azione del gol di Osimhen.

Pavoletti 6,5 - Tiene alta la squadra con il fisico, sulle palle alte è sempre il numero uno. Nel finale sfiora il gol del pari, ma viene fermato da un super intervento di Meret.

Leonardo Semplici 6,5 - Dopo 3 vittorie arriva il pareggio sun un campo difficilissimo. Quarto risultato utile consecutivo, la sua squadra non molla mai e vuole questa salvezza.