Napoli, Calzona scarta l'ipotesi cambio modulo: "Vorrebbe dire tornare nella confusione"

vedi letture

Rispondendo a una domanda su Jesper Lindstrom in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona, dopo il pari col Torino, ha scartato l'ipotesi di un cambio di modulo: "Potrebbe avere le caratteristiche, nell'emergenza potrebbe essere un'opione. Ora cambiare modulo sarebbe tornare nella confusione, lo puoi fare nei minuti finali per provare qualcosa di diverso. La squadra ha bisogno di certezze e non posso stravolgere più di tanto. Non abbiamo avuto la possibilità di provare questa opzione, vista l'emergenza a Barcellona potremmo provare questa situazione".

Osimhen in calo fisico?

"La partita con la Juve è stata gagliarda da parte sua. Abbiamo giocato 4 gare in 10 giorni, di tutti i dati con la Juve sono state le occasioni da rete. E' normale che un giocatore che è stato più di un mese in Coppa d'Africa abbia un leggero calo. Sono soddisfattissimo di lui per le cose che gli chiedo, si sta impegnando molto. E' un giocatore importantissimo per noi".