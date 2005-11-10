Inter, Martinez si prende la porta: "Sono stato male, ho chiesto aiuto. Ora non mollo"

Josep Martinez riparte dopo il trauma dell’incidente: sarà il nuovo titolare dell’Inter e punta senza timori a scudetto, Champions e Nazionale.

Josep Martinez è pronto a raccogliere l’eredità di Yann Sommer e a diventare il nuovo titolare dell’Inter. Dopo due stagioni trascorse in attesa della propria occasione, il portiere spagnolo affronta la nuova sfida con entusiasmo: "Molto bene. Sono pronto, prontissimo", ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Ho sempre pensato a prepararmi"

Martinez non nasconde la difficoltà di essere rimasto a lungo alle spalle di Sommer: "Quando non giochi conta molto la testa. Io ho sempre pensato soltanto a prepararmi a dovere, aspettando il momento giusto". Sulla passata stagione aggiunge: "Poi è capitato qualcosa fuori dal campo che mi ha impedito di lavorare come avrei voluto. Un calciatore deve essere lucido per rendere al massimo. Per fortuna adesso posso lasciarmi tutto alle spalle".

Il trauma dell’incidente

Il portiere è tornato anche sul drammatico incidente che lo ha coinvolto: "Ho avuto dai compagni, dalla famiglia e dagli amici tutto il supporto di cui un professionista ha bisogno. Mi sono rivolto anche a un professionista. Quando capita una tragedia del genere si sta male ed è giusto che sia così. È stato un momento difficile, poi con il tempo sono riuscito ad andare avanti".

"Sarà il campo a parlare"

La concorrenza di Ivan Provedel non lo preoccupa: "È un bravo ragazzo, molto umile, e proverà a mettermi in difficoltà. Ma ora sono io il titolare? Non sono io a dover rispondere. Sarà il campo a parlare". Martinez guarda avanti con ambizione: "Non molliamo niente. Dobbiamo essere ambiziosi su ogni fronte e vogliamo provare di nuovo ad arrivare in fondo". Nel mirino c’è anche la Spagna: "Affermarmi nell’Inter potrebbe darmi qualche possibilità. Tornare al Mondiale sarebbe un sogno".