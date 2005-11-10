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Napoli, il cantiere Allegri è aperto. E le prime sensazioni a Dimaro sono già positive

Napoli, il cantiere Allegri è aperto. E le prime sensazioni a Dimaro sono già positive TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 07:23Serie A

Prosegue senza sosta il lavoro del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Massimiliano Allegri continua a plasmare la squadra con una doppia seduta quotidiana, alternando lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tanta tattica. La notizia più incoraggiante della giornata arriva però dall'infermeria: Politano, Rafa Marin e Vergara hanno infatti recuperato e sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, aumentando così le opzioni a disposizione del tecnico livornese.

La squadra è stata divisa in due gruppi. Da una parte lavoro in palestra e successivamente esercitazioni sul possesso palla, finalizzate alla conclusione in porta; dall'altra una seduta interamente dedicata agli aspetti tattici. Allegri ha insistito soprattutto sui meccanismi offensivi: sponde dei centravanti, inserimenti delle mezzali, sviluppo sulle corsie esterne e riempimento dell'area di rigore dopo i cross. Protagonisti delle esercitazioni Hojlund e Lucca, chiamati a lavorare molto sul gioco spalle alla porta e sulla rifinitura.

Spazio anche alla fase difensiva, con un allenamento specifico dedicato ai movimenti della linea arretrata: quando accorciare, quando scappare e come mantenere le giuste distanze tra i reparti. Da una parte hanno lavorato Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, dall'altra Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Gutierrez. Il cantiere Napoli è aperto, ma Allegri continua a mettere i primi mattoni della squadra che affronterà la nuova stagione.

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