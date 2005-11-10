TMW Fiorentina, valutazioni su Piccoli. Se dovesse partire un'idea è Lorenzo Lucca del Napoli

Al Viola Park Paratici sta riflettendo sul futuro dei centravanti viola. Oltre a Kean (su cui c'è il Como), anche Piccoli è in bilico. Lucca può sostituirlo in caso di addio.

In casa Fiorentina sono in corso delle valutazioni per quanto riguarda il ruolo di futura prima punta della squadra. Nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza il nome di Moise Kean in uscita, cercato dal Como, ma il numero 20 non è l'unico giocatore che potrebbe salutare.

Idea Lucca se parte Piccoli

Anche il futuro di Roberto Piccoli in viola non sembra assolutamente scontato. L'ex Cagliari è stato protagonista di una stagione negativa e l'addio dopo un solo anno dal suo arrivo non è da scartare, anzi. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi club di Serie A, tra cui la Lazio, il Cagliari e non solo. Un addio che, qualcosa dovesse concretizzare, porterebbe Fabio paratici a ributtarsi sul mercato e una possibile occasione sembra arrivare dal Napoli. Secondo quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb, un'idea in caso di partenza di Piccoli è quella di Lorenzo Lucca, arrivato in azzurro un anno fa e già fuori dal progetto dopo aver trascorso gli ultimi, dimenticabili, sei mesi in prestito al Nottingham Forest.

Priorità agli esterni

La priorità per la Fiorentina al momento resta però sulle corsie esterne. Uno dei nomi monitorati da Fabio Paratici è quello di Matias Soule e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'entourage dell'argentino sta parlando con il club gigliato per provare ad arrivare a un accordo, non semplice da mettere in piedi. Attualmente, alla Roma, Soule guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra alta per la Fiorentina ma non impossibile da raggiungere e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa (QUI la news).