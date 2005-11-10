Ospina non si ritira: l'ex portiere del Napoli va a giocare in Messico a quasi 38 anni
L'Atlante ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di David Ospina, che difenderà i pali dei Potros de Hierro nella prossima stagione. Il portiere colombiano, 37 anni (ne compirà 38 ad agosto), è una vera leggenda del calcio internazionale: con il record di presenze con la nazionale della Colombia, porta in Messico un bagaglio di esperienza maturato ai massimi livelli.
Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club prestigiosi come Arsenal e Napoli, imponendosi per affidabilità, riflessi e leadership. Dopo l'ultima esperienza con l'Atlético Nacional, Ospina è pronto ad affrontare una nuova sfida nel campionato messicano. A 37 anni, l'estremo difensore vuole lasciare il segno anche in Liga MX, mettendo la sua esperienza al servizio dell'Atlante.