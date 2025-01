Napoli, Casadei per sostituire Folorunsho che andrà alla Fiorentina: accordo totale

vedi letture

Scatto del Napoli per Cesare Casadei. Nella giornata di oggi il club partenopeo ha superato la concorrenza del Torino per il centrocampista del Chelsea classe 2003 e conta nelle prossime ore di chiudere l'accordo economico coi blues.

La società del presidente De Laurentiis vuole chiudere in tempi rapidi questa operazione anche perché prima del fine settimana Michael Folorunsho sbarcherà a Firenze per iniziare la sua avventura con la casacca della Fiorentina: come vi abbiamo riportato ieri, l'accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto: operazione complessiva da otto milioni di euro.

Nelle ultime ore sul calciomercato del Napoli s'è così espresso il procuratore Oscar Damiani: "Difficile capire chi potrebbe arrivare a rinforzare il centrocampo del Napoli, dopo aver visto sfumare la pista Pellegrini. Dipende dalle disponibilità economiche del club e anche dal tipo di investimento che vuole fare su questo ruolo: in base a questo, potrebbe esser preso o una giovane promessa o un calciatore nel pieno della sua esplosione. Danilo in difesa sarebbe un ottimo rinforzo, giocatore ideale per Conte perché di esperienza e versatile tatticamente.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Il Napoli è una grande società ed ha un grande organico ma se riesce a rinforzarsi con uno o due innesti andrà ancora meglio. L’Inter è molto forte, ha una rosa estremamente competitiva e resta una delle più autorevoli candidate allo scudetto nonostante la sconfitta col Milan. Per i rossoneri era la partita della vita, per l’Inter no, e non ne risentiranno in alcun modo".