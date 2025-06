Torino, Baroni ha chiesto due suoi fedelissimi: Folorunsho in mediana e Baschirotto dietro

Il Torino non molla Michael Folorunsho. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, il centrocampista classe 1998 di proprietà del Napoli resta uno degli obiettivi principali del club granata. Il nuovo allenatore Marco Baroni, appena insediatosi sulla panchina del Toro, ha espresso il desiderio di rinforzare il centrocampo con giocatori dinamici e già pronti per il campionato di Serie A. Folorunsho, reduce da un'esperienza in prestito alla Fiorentina, rappresenta quindi il profilo ideale per qualità fisiche, duttilità tattica e capacità di inserimento.

Il Napoli, dal canto suo, valuta il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. L’interesse granata per Folorunsho è concreto e persistente, anche perché Baroni lo considera uno dei tasselli imprescindibili (o quasi) per il suo nuovo progetto tecnico, avendolo allenato e valorizzato come non mai durante l'avventura comune tra le fila dell'Hellas Verona.

Non c'è però solo Folorunsho nei pensieri del Torino: il club di Cairo sta valutando anche Federico Baschirotto, difensore classe 1996 che sempre Baroni conosce molto bene dai tempi in cui lo ha allenato al Lecce, facendone pure in questo caso le fortune ai massimi livelli. L'obiettivo del nuovo corso granata, insomma, appare chiaro: costruire una squadra competitiva per tornare a lottare per un piazzamento europeo.