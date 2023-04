Napoli, comunicato del club: "Biglietti già acquistati per Salernitana e Udinese restano validi"

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Napoli ha reso noto che i biglietti già acquistati dai tifosi per le sfide contro Salernitana e Udinese resteranno validi, anche dopo lo spostamento delle due gare: "L'incontro di Serie A Napoli vs Salernitana in programma il 29 Aprile 2023 alle ore 15:00 è stato rinviato al 30 Aprile 2023 alle ore 15:00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

L'incontro di Serie A Udinese vs Napoli in programma il 2 Maggio 2023 alle ore 20:45 è stato rinviato al 4 Maggio 2023 alle ore 20:45. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data".