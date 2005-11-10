Ufficiale
Gubbio, rinnovo biennale per Podda. Nuova scadenza fissata al 2028
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio "comunica di aver prolungato fino al 30 Giugno 2028 il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Lorenzo Podda.
Nel suo primo anno in rossoblù Lorenzo, apprezzato anche per la sua grande duttilita' tattica, ha disputato 33 gare realizzando 1 rete con l'aggiunta di 3 assist. ll prolungamento contrattuale conferma la volontà della società e del ragazzo di proseguire un percorso comune con la speranza di cogliere insieme tante soddisfazioni sportive".
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