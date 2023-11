Napoli, comunicazione rinnovata e 4-3-3: il Mazzarri 2.0 subito alla prova a Bergamo

"Devo stare attento a come parlo, sono famoso per i lamenti ma ora c'è un altro Mazzarri. Sto bene, ho dormito 12 ore al giorno, non sono stanco" inizia così, sorridendo e facendo intendere esattamente il contrario, la conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ma che in realtà è a tutti gli effetti una presentazione della sua seconda esperienza napoletana. Comunicazione rinnovata, auto-ironia, profilo basso considerando le difficoltà che eredita, ma idee abbastanza chiare dal punto di vista tattico è in sintesi il Mazzarri 2.0 voluto da Aurelio De Laurentiis per dare una scossa alla stagione dei partenopei.

Passaggio obbligato

Mazzarri ha subito dato merito a quanto fatto la scorsa stagione, celebrando il lavoro di Luciano Spalletti. Un passaggio che sembrerebbe dovuto e prevedibile, ma che in realtà non è mai stato fatto da Garcia e che rende l'idea del diverso approccio con lo spogliatoio campione d'Italia: "Quanto fatto con Spalletti è stato un capolavoro, mi emozionava a vederlo, è stato un qualcosa di bello per tutti gli italiani, un bellissimo calcio, grande organizzazione, e quando vedi una squadra così, dopo 23 anni in panchina, speri di allenarla e ringrazio il presidente che mi ha chiamato".

Altro che bollito

"Se è buono lo mangio anch'io", la replica di Mazzarri a chi ha giudicato negativamente il suo arrivo, basandosi solo sui precedenti negativi degli ultimi anni. Entrando poi nel merito: "Altro che bollito, a Coverciano ero tra i più considerati, posso fare qualsiasi modulo e talvolta mi chiamano per fare lezione agli altri. Sono stato fermo, ho potuto studiare, aggiornarmi, credo di saper insegnare qualsiasi modulo. Poi conoscerò la squadra e deciderò ", ma si partirà col 4-4-3: "La squadra ha dato spettacolo e per prima cosa proverò a farla giocare come faceva, poi quando sarò padrone della situazione vedremo di partita in partita".

Ultime di formazione

"Non voglio dare vantaggi agli avversari", come da tradizione, ma Meret, Zielinski e Osimhen si sono aggregati al gruppo e sono tra i convocati. I primi due dovrebbero partire dall'inizio mentre il nigeriano rappresenterà un'arma per il secondo tempo. Si va verso la conferma della formazione dell'ultimo periodo con Raspadori nel tridente con Politano e Kvara. Il dubbio riguarda Anguissa, rientrato solo ieri, e quindi possibile chance per Cajuste o Elmas nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In difesa è favorito Natan per far coppia con Rrahmani mentre Olivera è obbligato a sinistra per l'infortunio di Mario Rui.