Ufficiale David Odogu saluta il Milan: il Tolosa annuncia l'arrivo (come un'auto) del tedesco

David Odogu è ufficialmente un nuovo calciatore del Tolosa. Il club francese ha annunciato l’arrivo del difensore tedesco, classe 2006, dal Milan.

I dettagli

Solo un anno fa, il Milan aveva sborsato 10 milioni per convincere il Wolfsburg a cedere il giovane talento. Adesso il passaggio in Francia: Odogu si trasferirà infatti al Tolosa in prestito secco per una stagione. Simpaticamente, la società francese lo ha presentato come fosse una nuova automobile: "Robusta carrozzeria, solida come un carroarmato", dice il protagonista del video, che si conclude con Odogu alla guida dell'autovettura.

Nella scorsa stagione, ha raccolto appena tre presenze con il Milan, per un totale di 16 minuti in campo, più altre tre apparizioni con il Milan Futuro.