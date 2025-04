Napoli, Conte non parla prima del Torino: conferenza annullata per i funerali del Papa

In segno di rispetto e cordoglio per i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato, Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia in vista della sfida tra Napoli e Torino. La decisione è stata comunicata dal club partenopeo e riflette il clima di raccoglimento che coinvolgerà l'intero Paese durante l’evento funebre.

Il Napoli, che si prepara a un match importante in chiave Scudetto contro il Torino, ha dunque scelto la via del silenzio stampa per sabato, allineandosi simbolicamente al lutto che accompagnerà la giornata. Nessuna dichiarazione alla stampa, quindi, da parte del tecnico azzurro, che ha preferito non interferire con un momento così solenne per il mondo cattolico e non solo.

La squadra proseguirà comunque con la preparazione della partita secondo il programma stabilito, ma senza il tradizionale appuntamento con i media.