Napoli, Conte parla già al futuro. È più De Laurentiis a volersi sedere a un tavolo

Antonio Conte ha un altro anno di contratto con il Napoli, ma è ovviamente un argomento più che mai d'attualità quello relativo al suo futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, un po' a sorpresa, il tecnico parrebbe intenzionato a restare e lo si capisce anche dalle sue dichiarazioni, che sono tutte relative alla prossima stagione e alle migliorie da apportare alla rosa del 2026-2027.

Aurelio De Laurentiis e il club invece sono più intenzionati a sedersi per capire se ci siano o meno i presupposti per continuare insieme. La tentazione del presidente è quella di riprendere Maurizio Sarri, ma in tal caso dovrebbe prima pensare a come liberarlo dalla Lazio e come invece lasciarsi con Conte, che ha un'intesa fino al 2027.

In ogni caso prima ci sarà da raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli ha tanta voglia di riscatto, soprattutto dopo che ha dovuto rinunciare a gran parte dei suoi effettivi per infortunio durante l'arco del campionato. Conte ha la sensazione di aver lasciato qualcosa a metà, odia perdere e quindi si è messo in testa l'obiettivo di rivincere lo scudetto. Se ci riuscirà, se resterà e quello che succederà non sono però argomenti a cui è possibile dare una risposta oggi.